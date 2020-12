Nel passaggio chiave del discorso che Joe Biden ha pronunciato lunedì sera, poco dopo il voto con cui i grandi elettori (ovvero i delegati di ciascun Stato istituiti in base al sistema elettorale in parte indiretto che vige negli Stati Uniti) hanno ufficialmente suggellato la nomina di Biden a presidente eletto si afferma: «In questa battaglia per l’anima dell’America ha vinto la democrazia. Abbiamo votato come popolo. La fiducia nelle nostre istituzioni ha prevalso. L’integrità della nostra democrazia rimane intatta, e ora è tempo di voltare pagina, come abbiamo sempre fatto nella storia». Per il democratico Biden ciò significa aver dribblato la penultima boa prima di venire proclamato a tutti gli effetti presidente degli Stati Uniti d’America. L’ultimo e definitivo passaggio è fissato per...