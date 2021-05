Di fronte a un’Unione europea sempre più divisa al suo interno su varie tematiche e poco concludente di fronte a sfide epocali quali quella dei flussi migratori, vi sono Paesi europei che si stanno muovendo da soli per dare risposte concrete a problemi di primaria importanza. Un esempio in tal senso ci viene da Francia e Italia che, pur avendo interessi strategici ed economici contrapposti in Libia, hanno deciso di collaborare per stabilizzare questo Paese africano nel quale transitano importanti flussi migratori.

Negli scorsi giorni il premier italiano Draghi e il presidente francese Macron hanno gettato le basi di questa collaborazione durante un incontro a Bruxelles, a margine del recente Consiglio europeo. I piani abbozzati dai due statisti sono ambiziosi. Il premier italiano, per quanto...