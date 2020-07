Annunciando di voler chiedere al Parlamento di Roma la proroga per altri sei mesi dello stato di emergenza proclamato lo scorso 31 gennaio, il premier italiano Giuseppe Conte ha suscitato non solo le proteste dell’opposizione ma anche quella più istituzionale di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, carica che in Italia è seconda per rango solo a quella del presidente della Repubblica.

Secondo una legge vigente dal 1992, lo stato di emergenza può venire proclamato «al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo» per la durata di 180 giorni, ossia sei mesi, e può venire prorogato soltanto per altri sei mesi. In forza di esso il Governo nazionale può operare avvalendosi di uno strumento, il «decreto del presidente del Consiglio...