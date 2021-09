Prepariamoci a tirar fuori dal guardaroba i maglioni invernali: fra un mese riparte la Coppa del mondo di sci, col consueto vernissage di Sölden, che quest’anno sarà accompagnato da un evento attesissimo, soprattutto in Austria. Per il 26 di ottobre è infatti programmata l’uscita del film “Chasing the Line” (Inseguendo la linea), in proiezione il 27 anche a Zurigo nell’ambito di quel Festival del cinema, il racconto di una leggenda che si chiama Franz Klammer. Le anticipazioni del regista, l’austriaco Andreas Schmied, dicono che il lungometraggio non sarà il racconto della vita del campionissimo austriaco, che il prossimo 3 dicembre festeggerà i 68 anni, quanto piuttosto di un momento particolare della sua carriera, che gira attorno all’Olimpiade di Innsbruck del 1976. Franz ha solo 22 anni...