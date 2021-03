Rieccoci. A poco più di un mese di distanza, torniamo a parlare di rapporti fra generi, di equilibrio e di discriminazioni. Perché, in fondo, è di questo che si tratta. Allora, il 7 febbraio, era per sottolineare i cinquant’anni dalla concessione, in Svizzera, del diritto di voto e di eleggibilità femminile. Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Molti, in un profluvio di mimose, la chiamano festa. Ma, a ben guardare, sono ancora pochi (e poche) coloro che possono davvero festeggiare. Partiamo, per ragionarci, dal termine che abbiamo appena utilizzato: concessione. E dal relativo riferimento temporale: 1971. Per chi è nato a cavallo di quegli anni (oppure dopo), sono elementi che stridono, scalfendo la patina di leggera supponenza che spesso avvolge...