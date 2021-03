Sono trascorsi solo cinque giorni dall’ultimo derby disputato in Leventina. Questa sera ce ne sarà un altro - il quinto stagionale - completamente diverso. No, non per la posta in palio. A meno di incroci pericolosi nei pre-playoff, si tratterà dell’ultima sfida alla Valascia tra Ambrì Piotta e Lugano. Dal prossimo campionato i biancoblù si trasferiranno nella loro nuova casa: più bella, più moderna, più comoda, più calda. Ma nulla sarà più come prima. Adorata dal pubblico di fede biancoblù, detestata dai bianconeri, guardata con un misto tra stupore e ammirazione dal resto della Svizzera, la vecchia Valascia - che tra uno scricchiolio e l’altro sta compiendo il proprio dovere fino in fondo - si congeda dal derby. Si sarebbe meritata di salutare tutti con il pienone e, invece, complice la pandemia,...