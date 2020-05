Il tentativo dell’Unione europea di attrezzare una linea economica di difesa e di rilancio passerà nella prossima fase anche attraverso passi che affrontino la decisione della Corte costituzionale tedesca sull’azione della Banca centrale europea (BCE) e in particolare sugli acquisti di titoli di Stati membri. Se la Germania e l’UE si incaglieranno in questo capitolo, difesa e rilancio saranno ovviamente ancor più complicati; viceversa, se una parte dei nodi verranno sciolti, ci saranno chiaramente più possibilità, anche se rimarranno altre difficoltà, comprese naturalmente quelle date dal coronavirus. La Corte costituzionale tedesca, che ha sede a Karlsruhe, ha messo in discussione non la maxi operazione in sé di acquisto titoli da parte della BCE, quanto l’attuazione concreta di questa, iniziata...