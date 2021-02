Lo scorso 21 gennaio l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo ha pubblicato uno studio sulla giurisprudenza del Tribunale federale (TF) in casi riferiti alla legge sulla parità dei sessi. Sono state prese in considerazione le 81 sentenze emanate tra il 2004 e il 2019. Le stesse sono consultabili sul portale internet dell’Alta corte losannese (www.bger.ch).

La legge

La legge sulla parità dei sessi (LPar) è entrata in vigore nel 1996 e vieta la discriminazione di genere nella vita professionale. Ciò significa che «nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza», come si può leggere sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale (fedlex.admin.ch)

Lo studio

L’analisi dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (www.ebg.admin.ch) ha rilevato che due terzi dei casi hanno riguardato ricorsi per discriminazioni salariali. Il TF ne ha accolti il 40%, percentuale che è invece stata del 29% per i ricorsi legati a molestie sessuali e del 7% in materia di licenziamenti discriminatori. Ciò non significa tuttavia che la parte salariata abbia vinto anche la causa, perché spesso il TF ha rinviato i casi all’autorità giudicante inferiore affinché prendesse una nuova decisione.

In testa sanità e formazione

Oltre la metà dei casi approdati al TF hanno riguardato professioni dell’ambito sanitario o della formazione. Il 63% delle sentenze era relativo a rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico, le cui norme regolano i rapporti fra cittadini e Stato. Gli autori dello studio non sono stati in grado di determinare se le persone impiegate in settori retti dal diritto privato (lo stesso regola gli interessi della vita economica e sociale dei soggetti privati) ricorrano in misura minore al TF per timore di perdere il posto di lavoro. Da segnalare inoltre che all’Alta corte di Losanna si sono rivolte soprattutto singole persone, mentre le organizzazioni sindacali o di tutela hanno esercitato molto prudentemente il loro diritto di azione.

Le raccomandazioni

Lo studio propone infine delle raccomandazioni per migliorare l’accesso alla giustizia in caso di discriminazioni in ambito lavorativo. Si raccomanda in particolare di rafforzare il diritto di azione delle organizzazioni e di estendere l’alleviamento dell’onere della prova nei casi di molestie sessuali e di discriminazioni nelle assunzioni. Andrebbe inoltre migliorata la relativa formazione continua di giudici, avvocati e autorità di conciliazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata