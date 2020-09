La tegola dei sorpassi di spesa, come l’aveva definita il sindaco Mario Branda, non è una macchia di poco conto per il primo Esecutivo della nuova Bellinzona, già fattosi male da solo a inizio legislatura, insieme alla maggioranza del Legislativo, con l’aumento degli onorari e dei rimborsi spesa dei municipali prevedibilmente censurato dal voto popolare nel gennaio del 2018. Le lacune rilevate nella gestione di tre cantieri (stadio comunale, policentro di Pianezzo e oratorio di Giubiasco), con un investimento complessivo lievitato da 17 a 22 milioni, vanno dalla carente conoscenza della legge sulle commesse pubbliche alla scarsa vigilanza sull’andamento dei lavori per acritica accettazione di quanto arrivava dall’amministrazione, fino alla mancanza del sufficiente flusso di informazioni tra...