L’indulto concesso dal Governo Sanchez ai nove leader separatisti della Catalogna finiti in carcere con l’accusa di sedizione dopo il tentativo di secessione del 2017 è «parziale», come ha precisato ieri lo stesso premier spagnolo. Ciò significa che ai nove politici catalani, le cui condanne vanno dai 9 ai 13 anni, viene condonata solo la parte della pena di reclusione ancora da scontare. Inoltre l’amnistia parziale concessa dall’Esecutivo di Madrid non fa cadere la proibizione in vigore per i nove condannati di ricoprire cariche pubbliche per il tempo restante della pena (finora hanno trascorso in carcere oltre tre anni). E nel caso in cui i graziati commettessero ulteriori reati gravi, l’indulto nei loro confronti verrebbe a cadere.

Non è dunque un vero e proprio regalo ai ribelli indipendentisti...