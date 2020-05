Arriveranno, state certi. Persino troppo. Dico i libri sul tempo del coronavirus. Già sono apparsi racconti di scrittori pensosi negli inserti culturali dei giornali ma molti sono gli autori che stanno scaldando le tastiere, pronti a saltare sull’occasione narrativa dell’epidemia mondiale. C’è un autore che ha cercato di battere tutti sul tempo dicendosi «io comincio a piazzarmi con il mio racconto fin che c’è poca ressa, poi chissà che inflazione ». E si è inventato la sua brava storia. Possiede qualche fiuto, il nostro autore, ma è un po’ troppo incline, dicono, al sentimentalismo. Ha dunque inventato la storia di una seduzione in tempo di confinamento anti-epidemico, ben sapendo che la distanza sociale non può che essere anche distanza amorosa fra due che non si conoscevano prima del disastro....