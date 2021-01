«L’amore liquido lasciatelo ai filosofi». Dopo aver letto il suo criptico oroscopo su «Io Donna», Asia è rimasta turbata. Nemmeno la minaccia che il trotzkista Pino Sergi si appresti a marciare su Lugano per sfasciare con un referendum il progetto di Polo sportivo, come passo per giungere poi all’annientamento mondiale del capitalismo, l’ha distolta dal macerante pensiero: cos’è l’amore liquido? Che palle Asia! Sarà una naturale componente della società liquida di Zygmunt Bauman. Oppure è una roba equiparabile al «Barbera fatto col mulo» che trasportiamo col battellino sul Ceresio. Oppure ancora è il risultato della app, denominata iConsent, lanciata questa settimana in Danimarca per dare il proprio consenso a fare sesso con altri utenti della stessa app nel giro di 24 ore. Una botta e via....