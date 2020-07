Senza alcuna concessione alle zelanti e tanto di moda cautele lessicali, Claudio Magris l’ha chiamato «Alzheimer culturale». Secondo il grande triestino solo così si può definire il pericolo epocale che minaccia mortalmente la vita, la società, la politica, la concezione del mondo e l’intelligenza del nostro tempo. Una drammatica amnesia collettiva, che spappola non solo e non tanto la cultura quale conoscenza della Storia o delle varie arti e scienze, bensì, inevitabilmente, la conoscenza del presente che si vive. «Non sapere», scriveva qualche tempo fa Magris sul Corriere della Sera, «chi sia Hitler o Stalin non è tanto crassa ignoranza — come chi non sapesse chi sono Traiano o Caravaggio — ma è ignoranza, incoscienza, inconsapevolezza del proprio presente e dunque totale, sprovveduta impossibilità...