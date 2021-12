Immaginiamo una corda che può incarnare fedelmente il nostro modo di essere dai primi mesi del 2020 ad oggi. Una corda che ciclicamente si è fatta tesa fino al punto di spezzarsi, per poi allentarsi prendendosi (e di riflesso, concedendoci) un po’ di pausa. In questa elementare descrizione di un oggetto comune è racchiusa la nostra vita dell’ultima ventina di mesi. L’estate ci ha portato conforto dal profilo mentale e, allo stesso tempo, ristoro dal punto di vista fisico.

Il 2021 è stato un po’ come i dodici mesi precedenti, almeno da quando la pandemia si è impossessata e ha condizionato la nostra quotidianità. Oggi, non senza apprensione, ci chiediamo come sarà il 2022, ma una risposta credibile, attendibile e convincente non l’ha nessuno. Viviamo un po’ alla giornata, senza pianificare troppo...