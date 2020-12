La storia del Cristianesimo nell’arte è data dalle innumerevoli immagini della Madonna. La scultura sacra toscana ebbe un capitolo e una fioritura importante, sebbene meno toccante e meno frequentata di quella pittorica, che costituisce un alto patrimonio dell’Europa. La storia inizia con un angelo che appare a Maria per annunciarle che attraverso il suo grembo l’umanità avrà un redentore che porterà il nuovo messaggio di amore per gli uomini. È una casta fanciulla e nell’arte conserverà quell’aura di castità che nella sensibilità degli artisti continuerà a sottolineare l’obbedienza della vergine di Nazareth che nella sua malinconia raccoglieva la consapevolezza del martirio del figlio per la redenzione, messaggio non raccolto da tutti e anche in questa intuizione stava la sua malinconia. Nella...