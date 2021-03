Un siluro è stato lanciato via etere dal sud della California alla volta di Buckingham Palace a Londra. Totale silenzio dei destinatari, almeno fino a ieri sera, quando l’intervista-bomba di Harry (Aroldino) e la consorte Meg (Meghan), duchi di Sussex in esilio volontario negli Stati Uniti, è stata trasmessa anche sugli schermi britannici. Ma a Londra, mentre i laburisti già reclamano un’inchiesta da parte di Palazzo Reale, il governo ha voluto fin d’ora marcare la distanza. Ieri il quotidiano «The Times» è uscito con un ampio commento intitolato: «I Sussex devono pagare il prezzo per aver bruciato i ponti» e l’autrice chiede che Harry e Meghan vengano spogliati dei loro titoli reali. Pesa nelle critiche il valore commerciale dell’intervista, dal momento che l’autrice, Oprah Winfrey, ha incassato...