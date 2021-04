Qualche giorno fa, l’anniversario del terremoto che il 6 aprile 2009 devastò l’Aquila, capitale storica dell’Abruzzo, e i suoi dintorni è stato in Italia un’occasione per ricordare che a dodici anni da quel tragico evento la ricostruzione della città è ben lungi dall’essersi conclusa. Eppure sarebbe bastato, e basterebbe ancora, andarsi a ristudiare il caso di successo della rinascita delle aree dell’Alto Friuli colpite dai terremoti del 1976 per capire come ricostruire bene e alla massima velocità possibile un’area terremotata facendo inoltre della ricostruzione un grosso motore di sviluppo. Negli archivi del Friuli c’è tutto ciò che occorre per capire come si fa. Basterebbe andare a vedere. E lo stesso sarebbe molto utile fare per quanto concerne Amatrice, Norcia e altre località appenniniche...