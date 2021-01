Lo scorso 6 gennaio l’America ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia. Dopo lo sfregio istituzionale subito con l’assalto al Congresso da parte di centinaia di facinorosi che hanno agito nel nome di Trump è ovvio che il Paese sia sconvolto. Ma l’epilogo invita a guardare al futuro con una nuova dose di speranza. La democrazia è stata in tutti i modi profanata, ma procede imperterrita il suo corso se si considera che la perseveranza istituzionale impiegata al Congresso da entrambi gli schieramenti politici ha fatto sì che ieri venisse realizzata e sancita la proclamazione di una realtà innegabile: la vittoria elettorale, sia a livello popolare che a quello dei Grandi Elettori, di un presidente solare come Joe Biden, colui al quale spetterà guidare, in circostanze certo non del...