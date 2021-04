La chiamano «shisha». Si chiama narghilé, narghile o arghile. La definiscono un passatempo: per quanto mi riguarda è un’arte. La ritengono dannosa: per quanto mi riguarda è salvifica. «D’altronde, si può forse vivere senza vizi?» si interrogava un filosofo «greco» come Umberto Galimberti. E si può forse ritenere la più soporifera e rilassante delle invenzioni un semplice passatempo?

Il narghilé (o «shisha») è in effetti un’invenzione che trascende il mero dato del piacere per il fumo. In un certo senso lo si potrebbe definire un principio filosofico. Laddove un comprensibile e rispettabile salutismo lo condanna, un convinto epicureismo lo assolve infatti con formula piena. Non fosse perché questo semplice oggetto, già in uso in epoca ottomana, produce in chi ne fa uso quello stimolante alla...