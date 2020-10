Pronti, partenza, via. Sono trascorsi sette lunghi mesi da quel derby a porte chiuse che aveva di fatto messo fine alla scorsa stagione. Sette mesi di dubbi, di paure, di incertezze. C’è tanta voglia di dimenticare, di tornare ad emozionarsi di nuovo. Nel giorno in cui riparte il campionato di hockey, la mente desidera pensare solo allo sport. Alle porte c’è già un derby che promette scintille dopo l’antipasto delle due recenti sfide amichevoli tra bianconeri e biancoblù. Ormai lo sanno tutti: sarà una stagione diversa, potenzialmente complicata, da vivere in compagnia di un virus che richiede prudenza e comportamenti dettati dal buon senso. Da parte di tutti. Una stagione da assaporare giorno per giorno, con la speranza che possa essere portata a termine senza troppi scossoni. Tra protocolli...