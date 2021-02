Tranquilli, visto che nelle righe che seguono – e nel CorrierePiù - parleremo di direttive anticipate (cioè dello strumento giuridico che esprime le nostre volontà in ambito sanitario nel caso in cui fossimo nell’impossibilità di farlo), gli scongiuri li facciamo preventivamente noi. Perché il tema suscita respingimenti automatici e la scaramanzia resta un robusto palliativo psicologico alla fifa blu che ci assale quando pensiamo di dover decidere oggi, mentre stiamo bene, i trattamenti terapeutici di un ipotetico e inaugurato domani in cui non saremo più in grado di farlo.

Tema simpatico come un ictus o una malattia grave, quindi, eppure la logica ci spinge ad occuparcene subito, ad anni luce – speriamo – da quando potrebbe essere troppo tardi per pensarci. Perché, al di là delle ipotesi più...