Nel complesso calderone della crisi esplosa ormai da mesi nell’Ucraina orientale - che l’Occidente, diciamocelo pure, ha «scoperto» fin troppo tardivamente dopo aver palesato per anni stucchevole indifferenza per la guerra che in quella regione ha finora provocato oltre 14 mila morti - si sta profilando, chiaro e inequivocabile, un dato politico di non poco conto: la debolezza della Germania dell’era post Merkel. A Berlino, di fronte a questa difficile e gravosa emergenza politico-militare nel cuore dell’Europa, il Governo tedesco si è mostrato e continua a mostrarsi palesemente fragile, quasi non fosse convinto di doversi esporre in prima linea.

I riflettori internazionali, da cui sono alimentate le dirette televisive, ci mostrano continui confronti e scontri diplomatici nell’ambito dei quali...