Giovedì ci sono state altre tre brutali esecuzioni in Francia. L’ennesimo assalto con coltello da parte di un estremista islamico è avvenuto nella basilica di Nizza, vale a dire all’interno di quello che i cristiani considerano un luogo sacro. Non è la prima volta che la follia omicida di musulmani invasati prende di mira i simboli del cristianesimo. Rimanendo in Francia viene in mente il sacerdote Jacques Hamel, 85 anni, sgozzato da due fanatici musulmani nel 2016 mentre stava celebrando Messa in una chiesa della Normandia. Quante le condanne di questi atti barbarici da parte dei Paesi che hanno espresso indignazione per la difesa da parte di Macron del «diritto alla blasfemia»?

Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Erdogan, ribadendo su Twitter la condanna «per l’attacco ignobile...