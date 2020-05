Che la pandemia porti con sé una lunga serie di sventure collaterali è ormai assodato, che stia cambiando forse per sempre le nostre abitudini, pure. Sono tanti, tantissimi, i settori dell’economia colpiti al cuore, che hanno incassato un colpo di quelli che non si scordano nemmeno dopo anni: uno stop improvviso a cui sta facendo seguito una lenta ripartenza, col freno a mano tirato. La metafora automobilistica ci serve per introdurre una riflessione sul settore delle quattro ruote, che nei mesi di marzo e aprile ha subito una batosta senza uguali, con un prevedibile ma dolorosissimo crollo delle immatricolazioni.

La chiusura forzata e prolungata degli stabilimenti di produzione e delle concessionarie si è rivelata, numeri alla mano, devastante. Ed è la dimostrazione che, malgrado il supporto...