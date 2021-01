Ogni inizio anno coincide con alcune novità a livello di leggi federali o cantonali. Nuove regole che è bene imparare a fare proprie in tempi brevi per non inciampare nelle stesse e trovarsi nei panni dell’ignorante. E ben si sa che l’ignorare l’esistenza di una legge non è mai una scusante, non è l’alibi o il motivo che ti salva dalla semplice multa o, peggio, dalla procedura che finisce sempre per lasciare una traccia delle tue malefatte, anche al volante. E, prima o poi, le stesse ti verranno rinfacciate da qualche autorità. Ecco un breve vademecum tanto per ricordare che dal 1. gennaio se ci si trova fermi in autostrada è di rigore creare un corridoio di soccorso centrale per agevolare il passaggio dei mezzi d’emergenza. Sempre in autostrada il superamento a destra è ora consentito, ma...