Quando l’AVS è stata introdotta, nel 1948, l’età pensionabile era uguale per tutti. Poi quella delle donne è stata diminuita a due riprese: nel 1957 da 65 a 63 anni, e nel 1964 a 62 anni. Con la decima revisione dell’AVS, l’ultima ad essere approvata in sede popolare, l’età è stata aumentata in due tappe: la prima volta a 63 anni (2001), la seconda a 64 (2005). Sono seguiti tre tentativi falliti di portarla a 65, l’ultimo in ordine di tempo nel 2017, quando la riforma Previdenza 2020 non resse al peso dei cambiamenti previsti nel primo e nel secondo pilastro e colò a picco. La sinistra di Governo aveva sostenuto la maxi-riforma, perché l’aumento di un anno dell’età pensionabile delle donne era stato accompagnato da un supplemento di 70 franchi al mese per tutti i nuovi beneficiari dell’AVS....