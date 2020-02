Il Partito socialista ticinese ha deciso di imboccare una nuova strada optando per la copresidenza: ed è una prima per un partito di Governo alle nostre latitudini. Una scelta osannata da tutti coloro che hanno preso la parola al congresso di Massagno che ha sancito un deciso cambio di passo. Tutti a decantare i presunti atout di una guida in coppia e i candidati a sottolineare...