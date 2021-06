C’è un aspetto, nel dibattito sul riscaldamento climatico, che viene costantemente trascurato. Anche perché è quello politicamente più insidioso. I costi della transizione energetica sono elevati e soprattutto si ripartiscono in maniera diseguale. Il rischio reale è che i più deboli, già piegati dalla crisi economica esplosa con la pandemia, ne sopportino il peso maggiore. La svolta verde è considerata dalla stragrande maggioranza delle persone come indispensabile. Del resto chi può essere contrario alla difesa dell’ambiente? Ma è diffusa l’illusione che il passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili sia possibile, un giorno non lontano, con una semplice commutazione. Un interruttore (inquinante) che si spegne e uno (pulito) che si accende. Purtroppo non è così. Intere filiere e attività...