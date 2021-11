Nonostante il pessimismo che da più parti viene diffuso, l’economia elvetica sta nel complesso reggendo bene. Certo ci sono anche problemi, ciò è chiaro ed è inevitabile, anche perché la Svizzera ha la sua autonomia ma non è un’isola. Considerando il contesto, la tenuta elvetica è comunque buona. Se si fa una valutazione equilibrata della situazione, si possono vedere sia gli aspetti positivi del quadro svizzero sia le sfide principali che rimangono sul tavolo.

Sulla crescita economica, in attesa dei dati sul terzo trimestre 2021, occorre ricordare che dopo il calo del primo trimestre c’è stato un forte rimbalzo nel secondo. Secondo le previsioni di settembre della Segreteria di Stato dell’economia la crescita dovrebbe essere del 3,2% per l’intero anno in corso e del 3,4% il prossimo (dati corretti dagli eventi sportivi). Vedremo se queste previsioni saranno pienamente confermate, ma con i dati esistenti appare chiaro che il segno per il 2021 sarà positivo. È stato d’altronde indicato che la contrazione del PIL svizzero nel 2020 è stata del 2,5%, un dato negativo che rappresenta però una delle cadute più contenute a livello mondiale nell’anno dell’esplosione del coronavirus.

Il tasso di disoccupazione reso noto dalla SECO, che si basa sui disoccupati registrati, è stato in ottobre del 2,5%. Si è tornati al dato del febbraio 2020, quando la pandemia ancora non aveva iniziato a colpire gli impieghi. Il Ticino in ottobre ha avuto il 2,7%, non molto sopra la media nazionale mensile. La SECO in settembre ha indicato un tasso svizzero del 3,1% nel 2020 e previsto 3% per quest’anno e 2,7% per il prossimo. La disoccupazione elvetica sta scendendo e resta tra le più basse a livello mondiale. L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), che si basa su un sondaggio e in genere punta più sui dati trimestrali, indica tassi più alti; in attesa del consuntivo finale del terzo trimestre, c’è da registrare peraltro che nel secondo trimestre il dato svizzero ILO era sceso rispetto al primo: 5% contro 5,8%.

Tutto si può migliorare, ma le cifre indicano che la rotta sin qui seguita dalla Svizzera è stata in sostanza efficace. Tra le sfide che rimangono, due continuano ad emergere più di altre: vaccini e catene di rifornimento-rincaro. Il tasso di vaccinazione anti coronavirus in Svizzera non è ancora soddisfacente: il 64% in rapporto alla popolazione (doppia dose, dati UFSP) stride rispetto ai tassi di molti Paesi europei, tra questi l’87% del Portogallo, l’80% della Spagna, il 72% dell’Italia (fonte Our World in Data). È auspicabile che la settimana pro vaccinazioni contribuisca ad un miglioramento, ma ci sarà da fare anche in seguito. Un tasso da vaccinazioni più alto è opportuno sia dal punto di vista sanitario che da quello economico.

Le strettoie nei rifornimenti sono anche la conseguenza del dislivello tra la caduta pandemica e il rapido rimbalzo. Il nodo, che è internazionale e pesa su parte delle imprese, sta rallentando ma non cancellando la ripresa. È probabile che il problema diventi gradualmente meno ampio. Per il rincaro o inflazione, il discorso è in parte legato a queste strettoie e in parte alla grande liquidità fornita dalle banche centrali, che solo ora stanno facendo i primi passi per un lento rientro. Anche su questo è probabile che il nodo si faccia più avanti meno ampio. La Svizzera è pure toccata dal rincaro, ma poco. Il Paese è da sempre attento al contenimento dell’inflazione ed è meglio che così rimanga. Riemerge uno dei vantaggi del superfranco: rendendo meno caro l’import, la valuta forte crea una barriera più robusta contro l’entrata di inflazione. Materia di riflessione anche per la Banca nazionale svizzera, che volendo ora ha un motivo in più per evitare di spendere ancora tanto in acquisti di valute estere per frenare il franco, dopo le molte, forse troppe risorse già impiegate.

