Alcuni dicono, in questi mesi, che l’economia di mercato e la globalizzazione portano una grossa responsabilità tanto nella diffusione del coronavirus quanto nelle sue conseguenze economiche e sociali; aggiungono che è toccato proprio all’ente pubblico, sempre oggetto di critiche da parte di chi auspica la preminenza dei privati nell’apparato produttivo, a dover agire per porre rimedio. Non condivido simili affermazioni. La pandemia è un fatto nato completamente al di fuori della vita economica, come potrebbe esserlo anche una guerra o una catastrofe naturale non imputabile a negligenze umane. In tali circostanze è normale che sia compito dello Stato intervenire con provvedimenti eccezionali. Quanto alla globalizzazione gli spostamenti molto intensi di persone e merci in tutto il mondo possono...