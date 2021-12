Non occorre preoccuparsi dei piccoli ribassi delle borse, dovuti essenzialmente al timore delle conseguenze economiche di una diffusione della variante Omicron, poiché le banche centrali continuano a restare in campo per sostenere i mercati finanziari. Infatti la resurrezione dell’inflazione, che negli Stati Uniti ha raggiunto in novembre il 6,8% e nella zona euro il 4,9%, non è la priorità delle autorità monetarie, le quali invece continuano ad essere principalmente preoccupate da un possibile scossone delle borse e da un aumento del costo del denaro che destabilizzerebbe il castello di carte su cui si regge il crescente indebitamento pubblico e privato.

La Federal Reserve ha infatti annunciato che concluderà nel prossimo mese di marzo le continue immissioni di liquidità nel circuito economico,...