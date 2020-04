Oggi avremmo dovuto proporre ai nostri lettori un’analisi dei risultati delle elezioni comunali. Non lo possiamo fare: è venuta a mancare la materia prima. Non abbiamo potuto esercitare, nei tempi stabiliti dalla Costituzione, i nostri diritti politici. Non si commenta l’elezione che non c’è. Tra le molte cose chiuse di questa incredibile emergenza ci sono appunto le urne elettorali. È un fatto grave, che non può essere passato sotto silenzio come se nulla fosse. Nei giorni dell’#iorestoacasa c’è il tempo per rifletterci sopra: non mandiamo in letargo la capacità di pensare oltre la stringente e sofferente quotidianità. Ci sono questioni basilari che in questo forzato vivere al 50% richiedono lo sforzo del pensiero non ingabbiato in divieti, restrizioni, quarantene, piaggerie: l’esercizio del...