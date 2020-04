La pandemia di coronavirus ci sta facendo vivere una situazione difficile, se non drammatica. Nel contempo in alcuni ambiti sta provocando cambiamenti profondi, che probabilmente sono destinati a durare. La formazione è uno di questi, ed è un tema importante perché rappresenta il più grande investimento e la più grande scommessa che una società si trova ad affrontare. E per la Svizzera è sempre stata un fiore all’occhiello e una fonte di riconoscimento internazionale. La formazione dei futuri cittadini richiede risorse, visioni chiare e organizzazione. Fermo restando che l’educazione obbligatoria, almeno come contenuti, deve rimanere appannaggio dello Stato, ed è molto importante che venga fatta con la presenza fisica a scuola per questioni di socializzazione, nella formazione post obbligatoria...