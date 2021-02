Leggere libri (volare da fermi) può aiutare molto, di questi tempi. Ma subito una premessa: sto dalla parte - e non c’è libro che tenga - di chi comincia a non poterne più di questo confinamento obbligato, di queste stagioni in cui il cerchio largo della socializzazione, della ricreazione, della cultura e delle empatie si stringe pericolosamente fino a opprimere l’animo. I giovani, poi! Così bloccati, storditi. Quando avevamo venti, trent’anni, uscivamo quasi tutte le sere a incontrare amici, a parlare in modo allegro, febbrile, scanzonato, fra birre, stupidaggini e pensieri forti; e le cene, la partita della domenica, i cinema, i riti dei corteggiamenti. Il virus sta rubando preziosi ricordi futuri a chi giustamente scalpita per vivere al meglio i propri desideri e stupori, la voglia di conoscere...