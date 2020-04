L’ordine mondiale è in continuo mutamento. Cambia nei termini di quali nazioni hanno il potere militare, economico, politico, diplomatico, strategico; nei termini di come esercitano la loro influenza e su quali istituzioni, nonché in quali relazioni bilaterali. In tempi moderni, la storia ha assistito al collasso dell’Unione Sovietica; agli attacchi terroristici dell’11 settembre; alla guerra in Iraq; alla crisi finanziaria del 2008; alle guerre commerciali; alle sfide della Via della seta e adesso ad una pandemia. È impossibile tracciare con precisione quello che sarà il nuovo assetto internazionale una volta che il mondo si sia riavuto da questa prova inattesa. Certo si intuisce fin d’ora che qualcosa è avviato a cambiare, non certo sotto forma di una rivoluzione, bensì di un adattamento...