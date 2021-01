Non facciamoci contagiare dal comprensibile entusiasmo per l’arrivo del vaccino e l’inizio ufficiale di una campagna che solo pochi mesi fa sembrava pura utopia. Sia chiaro: quello di ieri è stato un giorno importantissimo. La somministrazione delle prime dosi del vaccino di Pfizer/BioNTech ad alcuni ticinesi segna senza dubbio un momento – non solo simbolico – di vera rinascita per il nostro cantone, duramente colpito dalla pandemia, e per l’intero Paese. Da poche ore possiamo affermare che anche noi abbiamo finalmente dato il via al processo di immunizzazione che ci condurrà verso una nuova normalità. Ma l’avvio delle somministrazioni è solo una tappa, seppur significativa, di un percorso che sarà lungo, in salita e doloroso. Ansie e sofferenze, è bene ricordarlo, non se ne andranno come...