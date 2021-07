C’è una domanda che, inevitabilmente, torna ad assillare gli amanti del tennis. Chi è il più grande della storia? Non entriamo in queste diatribe. Ma anche solo guardando una cifra, quella dei successi nelle prove del Grande Slam, dobbiamo prendere atto che Novak Djokovic è molto più di un pretendente. Dopo il successo conquistato a Wimbledon - per lui il sesto sull’erbetta di Church Road - è arrivato a quota venti. Ha agganciato Roger Federer e Rafael Nadal. Ed ora può guardarli dalla stessa altezza. «I tornei dello Slam sono la motivazione più grande che ho in questa fase della mia vita», aveva detto due settimane fa, prima che iniziasse il torneo londinese. Un concetto che ha ribadito con il trofeo in mano. Poi ha sottolineato che se è arrivato fin qui lo deve proprio all’elvetico e allo...