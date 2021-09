Cosa sono due partite di campionato nel contesto di una lunghissima regular season? Nulla, assolutamente nulla. Un piccolo «amuse bouche» tanto per preparare il palato al piatto forte. Eppure a Lugano c’è già un enigma che un po’ preoccupa – inutile nasconderlo – il popolo bianconero. Non è ancora una caso, ma potrebbe diventarlo se la situazione non si sbloccasse. L’enigma si chiama Mikkel Boedker. Arrivato all’inizio della passata stagione travestito da trascinatore, dopo le dodici stagioni vissute da protagonista in NHL, solo in rare occasioni il danese ha fornito prestazioni all’altezza della sua fama. E nella fase topica del campionato, ovvero nei playoff, è letteralmente sparito dalla circolazione.

Il problema è che Boedker è ripartito da dove si era fermato. I numeri sono impietosi. Tra...