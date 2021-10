La politica ticinese mantiene giovani. Quale altra attività permette infatti di sentirsi sempre a vent’anni fa e oltre? Ieri il Gran Consiglio ha approvato con «entusiasmo» il nuovo credito quadriennale di 5,6 milioni per la manutenzione degli impianti sciistici di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara. Con una condizione che sarà verificata dopo il primo biennio: che le società collaborino maggiormente fra loro e che sviluppino progetti per destagionalizzare l’offerta. Cose più o meno già sentite nel 2017, nel 2013 e prima ancora. Nel 2004 Governo e Parlamento con il messaggio per la riconversione del Tamaro tentarono di dare una svolta al settore per mettere fine a un andazzo decennale di aiuti pubblici finiti in un pozzo senza fondo. Nel 2008 lo studio di Grischconsulta era arrivato...