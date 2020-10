In Romandia l’eolico non passa. Il progetto di parco eolico delle Quatre Bornes, nel Giura bernese, è stato respinto in votazione popolare una settimana fa. Seppure di strettissima misura, il Comune di Sonvilier ha bocciato il progetto promosso dal Gruppo E Greenwatt, che prevedeva l’istallazione di dieci pale eoliche. Questa bocciatura va ad aggiungersi all’opposizione contro le 19 turbine previste in Val de Travers, quella contro le sei turbine previste a Sainte Croix e l’ostilità popolare contro le 7 del Crêt-Meuron. Il progetto di parco eolico di La Chaux-de-Fonds vedrà inoltre molto difficilmente la luce poiché gli ambienti economici della regione (a cominciare dall’ente turistico del Canton Neuchâtel) ritengono che le enormi turbine previste possano compromettere il buon esito della richiesta...