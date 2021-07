Grazie. Ho passato una serata veramente meravigliosa. Ma non era questa. L’umorismo di Groucho Marx non ci sembra così fuori posto, a poche ore dalla fine dell’avventura rossocrociata a Euro 2020. È mancato pochissimo, ma no, con la Spagna non siamo riusciti a replicare in carta carbone la storica impresa di Bucarest. La nostra serata veramente meravigliosa. Il capolavoro e vanto del torneo. A San Pietroburgo, di nuovo capolinea elvetico, le emozioni e l’entusiasmo non sono bastati. Sul più bello, all’altezza del dischetto, siamo arrivati oramai svuotati. Sul volo che oggi riaccompagnerà la squadra a Kloten, saranno comunque imbarcate valigie cariche di orgoglio e consapevolezza. Ai rimpianti, se del caso, sarà lasciato un piccolo spazio nei bagagli a mano dei singoli. Tutti, è giusto sottolinearlo,...