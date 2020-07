Vi è una chiara discrepanza tra i rialzi dei mercati azionari con indici che sono tornati ai livelli dell’anno scorso e le previsioni di alcune istituzioni internazionali, tra cui il Fondo monetario internazionale, che hanno rivisto al ribasso le stime di crescita dell’economia mondiale. Alcuni possono intravedere nell’ottimo stato di salute delle Borse la previsione implicita che la ripresa economica dalla pandemia sarà più rapida e più forte della maggior parte di queste previsioni. In effetti alcuni dati sono incoraggianti. In Svizzera, ad esempio, le vendite al dettaglio di maggio sono state superiori non solo al periodo del confinamento, ma addirittura al corrispondente mese dell’anno scorso. Anche la parola d’ordine di trascorrere le vacanze in Svizzera sembra essere ampiamente seguita...