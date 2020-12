Tutto come da programma. Il tanto decantato «patto di Paese» non ha retto la prima, facilissima, prova. Il Parlamento ha sì approvato il Preventivo 2021 grazie al sostegno di tre delle quattro forze di Governo (PLR, PPD e PS), ma la poca convinzione, i distinguo emersi nel dibattito e lo smarcamento della Lega sono chiari campanelli d’allarme. Se i partiti che hanno responsabilità governativa si sfilacciano al primo voto su un documento nel quale non sono state inserite misure puntuali, come faranno a compattarsi quando le scelte d’indirizzo andranno messe nero su bianco? I conti dell’anno a venire meritavano un sì convinto senza troppi fronzoli, dall’intero poker di partiti in questione, come fossero non quattro, ma una sorta di 4x4 pronto ad affrontare la via più impervia. E invece a dire...