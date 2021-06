La società erige monumenti agli uomini illustri che hanno lasciato in eredità opere che oggi affollano il panorama urbano di città e paesi, le biblioteche e ogni spazio possibile e immaginabile, compresa la vastissima rete di Internet. La comunità degli umani tende però a dimenticare eredità invisibili ma altrettanto significative, come quella di cui scriviamo in CorrierePiù.

Prima di arrivare al dunque e soprattutto a casa nostra, la prendiamo un po’ larga, scrivendo che i parigini l’hanno più facile di noi. E anche i turisti che si recano nella capitale francese. Per visitare le tombe in cui sono conservate le spoglie di alcuni dei grandi di Francia e del mondo a loro basta fare qualche passo a piedi in un paio di cimiteri della Ville Lumière, iniziando magari dal celeberrimo Père-Lachaise...