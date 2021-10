È gente di poche parole, quella lituana. Molto concreta, molto sbrigativa. Sarà per via del freddo, con le temperature che – nonostante sia solo inizio ottobre – a Vilnius si attestano già al di sotto dei dieci gradi. Attardarsi per due chiacchiere non è insomma tra le opzioni più intriganti. Anche perché la versione baltica della «Bise», va detto, non è particolarmente clemente. A parlare più volentieri, passeggiando per le vie della capitale, sono allora i luoghi. E in tal senso una parola – anzi, un nome - balza continuamente all’occhio. Si tratta di «Gediminas», in italiano «Gedimino», un rimando al granduca che tra il 1316 e il 1341 spinse la Lituania in una nuova dimensione, avviando un processo che portò l’allora Granducato ad essere una delle potenze più importanti dell’intera Europa...