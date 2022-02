Asia tifava per India e la decisione della Segreteria di Stato della migrazione di concedere alla ragazza etiope e alla sua famiglia residenti a Morbio Inferiore il permesso di dimora l’ha resa euforica. S’è messa a inviare post di giubilo e a fare il tam tam a ogni pontile del golfo di Lugano dove abbiamo attraccato il battellino per consegnare il Barbera fatto col mulo. La mia amica microinfluencer del lago voleva persino invitare la sindaca di Morbio a piantare un albero della pace e della fratellanza e ad attribuire la cittadinanza onoraria a tutti i ticinesi che si sono rivolti a Berna per ottenere una decisione positiva, ma l’ho fatta desistere per evitare di scatenare feroci faide politiche per scegliere chi sono i più giusti fra i giusti, ciò che avrebbe rovinato il lieto fine della...