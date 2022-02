Mentre si avvicina la fine della pandemia e si comincia a fare bilanci, vale la pena di rilevare una cosa di cui si è parlato poco: il ruolo dell’esercito elvetico in un momento di crisi acuta per il Paese. Per l’esercito svizzero di milizia, la crisi della COVID è stata infatti un test importante di utilità e di capacità di mobilitazione in risposta ad una serie di bisogni immediati e acuti, in un contesto di prolungata e continua incertezza. A guardare i primi risultati, si ha conferma che un’istituzione a difesa della sicurezza nazionale organizzata capillarmente come l’esercito elvetico di milizia è utile per la gestione di crisi che implicano risposte rapide e variabili. Cito alcuni fatti puntuali. Tre settimane dopo il primo decesso per COVID in Lombardia, l’esercito ha avviato la mobilitazione...