La crisi causata dall’epidemia in corso ha riproposto vecchie discussioni sulla cosiddetta espertocrazia e quindi sul crescente potere assunto da taluni studiosi. Se in precedenza gli specialisti al centro della scena erano spesso i giuristi o gli economisti, quella che oggi si profila è una società in cui sarebbero i virologi e, più in generale, i medici a decidere su questioni cruciali che riguardano l’esistenza di tutti noi.

Certo non è facile aderire in toto a quanto ha scritto Giorgio Agamben in un suo recente libretto (A che punto siamo? L’epidemia come politica), nel quale - non senza sottrarsi dall’evocare temi marxiani - egli afferma che esisterebbero «poteri dominanti» che hanno deciso di dissolvere la democrazia (con la sua protezione di taluni diritti) per sostituirla «con nuovi...