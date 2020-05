La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha pronunciato qualche giorno fa una frase emblematica, a forte connotazione politica, sul difficile periodo che stiamo vivendo: «Durante questa crisi, gli svizzeri stanno capendo quanto sia importante il valore della libera circolazione: la libertà di poter rivedere amici e parenti oltre frontiera, di poter viaggiare liberamente oltre le nostre frontiere».

Parole in risposta ad una domanda riguardante la votazione del 27 settembre prossimo sull’iniziativa per la limitazione e che fotografano in modo efficace il periodo di confinamento, quasi di reclusione, che un po’ tutti stiamo attraversando e subendo nonostante le parziali, agognate riaperture.

Si parla di libertà, appunto: quella che in qualche modo sentiamo che ci è stata tolta e della quale...