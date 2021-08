Con le elezioni del prossimo mese la Germania avrà un nuova guida politica. E Angela Merkel non sarà più cancelliera. Dopo sedici anni. Lo stesso arco di tempo trascorso al potere da Helmut Kohl, di cui fu seguace e ribelle. Ci si domanda che ne sarà della leadership europea e della solidità dell’asse franco-tedesco, vista anche la debolezza di Macron e l’incognita delle presidenziali francesi nel 2022. Sembra aprirsi un vuoto proprio nel momento in cui le sfide, tra pandemia e riscaldamento climatico, sono ancora più drammatiche. Ma va ricordato che le leadership si costruiscono con pazienza e determinazione. Tra scelte giuste e mosse errate. Non sono innate. Si impara a governare una volta eletti, provandoci ogni giorno. Non si arriva mai adeguatamente preparati. Non esiste un master.

